"جبل عمر" تنفذ استراتيجية التوسع بالمبيعات وخفض كلفة التمويل

توقع ياسر الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، تسجيل الشركة عوائد تتراوح بين 4 و4.5 مليار ريال من رخصة بيع بالعربون تتعلق بالمرحلة الثالثة من فندق العنوان "ذي أدرس" The address في مكة المكرمة والمؤلف من 741 غرفة.

وأوضح الشريف في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة حصلت على رخصة البيع بالعربون بالمرحلة الثالثة من فندق The address في خطوة هي الأولى من نوعها، وتشكل منتجاً جديداً، وتطلب ذلك المنتج "البيع بالعربون" جهودا مقدرة من وزارة الإسكان وهيئة تطوير مكة وأمانة العاصمة المقدسة.

وأوضح أن متطلبات وترخيص البيع بالعربون تقل عن متطلبات البيع على الخارطة، وهذا سيكون مهما للشركة في قدرتها على زيادة المبيعات في مشاريعها، وهو ما تقوم بالتركيز عليه، بجانب خفض تكلفة التمويل عبر تقليص الاعتماد على القروض، والتركيز على التمويل الرأسمالي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، عن وجود 13 ألف وحدة فندقية تحت التطوير، و2700 وحدة فندقية قائمة، و"سنغطي خلال السنوات الثلاث المقبلة عددا كبيرا من الوحدات".

وبسؤاله عن أسباب تسجيل الشركة للخسائر بالنتائج المالية الأخيرة، وصف الشريف تلك الخسائر المقدرة بنحو 250 مليون ريال بأنها "غير متكررة"، وتأتي لأسباب "السداد المبكر لمديونية بقيمة 4 مليارات ريال، ومصاريف إعادة هيكلة ذلك الدين، ودفع جزء من الإيجار لصندوق الإنماء".

وأوضح الشريف أن استبدال القرض القديم بصندوق قيمته 6 مليارات ريال استثمرت فيه جبل عمر مليار ريال، سيخفض التكلفة على الشركة ويرفع من عوائدها المتوقعة مع خفض كلفة التمويل.

وأشار إلى نجاح طرح صندوق الإنماء بقيمة 6 مليارات ريال، مؤكدا أن الصندوق "تلقى طلبات فاقت 13 مليار ريال على الاستثمار في الصندوق العقاري المتداول الذي يشمل 3 أصول".

يذكر أن شركة #جبل_عمر للتطوير وقعت العام الماضي عقد بيع 3 فنادق، هي فندق مكة كونراد، وفندق مكة هيلتون للأجنحة، وفندق مكة حياة ريجنسي، إضافة إلى سوق الخليل التجاري لشركة #الإنماء_للاستثمار بقيمة تعادل 6 مليارات ريال، لإنشاء صندوق الإنماء وهو صندوق #استثمار_عقاري متداول.