جون ويليامز رئيسا لفدرالي نيويورك خلفا لويليام دادلي

أعلن عن تعيين جون ويليامز John Williams رئيسا للبنك الفدرالي في نيويورك خلفا لـ WILLAIM DUDLEY لتبدأ ولاية ويليامز في الثامن عشر من شهر يونيو المقبل.

ويشغل ويليامز حاليا منصب رئيس البنك الفدرالي في سان فرانسيسكو San Francisco ويعد منصب رئيس الفدرالي في نيو يورك، هو المنصب المهم الوحيد في الفدرالي، الذي لا يتم تعيينه من قبل الرئيس دونالد ترمب وموافقة مجلس الشيوخ، فكان فرصة لتعيين شخص بعيد عن وول ستريت.

يذكر أن رئيس الفدرالي في نيويورك هو واحد من صانعي السياسة الثلاثة الرئيسسين و يكون لديه حق التصويت الدائم على أسعار الفائدة، إلى جانب الإشراف على البنوك وإدارة أصول بقيمة 4.4 تريليونات دولار.