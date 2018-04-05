"مدينة الشمس".. عاصمة سياحية جديدة في مصر

بدأت مجموعة "عربية للاستثمار العقاري" تنفيذ بناء عاصمة سياحية في مدينة ستة أكتوبر تحت اسم Sun Capital أو #مدينة_الشمس باستثمارات بقيمة 80 مليار جنيه.

وسيتم تنفيذ المدينة بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وبتمويل كامل من القطاع الخاص.

ومن المخطط أن تضم Sun Capital أحد عشر نشاطاً من بينها ثلاثة فنادق مصممة بطراز أثري، ومركزاً للتسوق وحديقة مركزية وقاعة مؤتمرات، إلى جانب شقق سكنية ومدرستين وجامعة ومستشفى.

وقال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة عربية" ورئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، إن فكرة المشروع بدأت في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في العام 2015، في ظل توجه الحكومة نحو تحسين وتطوير منطقة الأهرام، خاصة الجزء السياحي فيها من خلال إنشاء مشروع يكون وجهة سياحية جذابة.