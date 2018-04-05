المزيني العقارية: البيع على الخارطة أزال عثرة التمويل

حددت وزارة الإسكان السعودية مستوى مستهدف لأسعار الوحدات السكنية بين 250 ألف ريال و750 ألف ريال، السعر الذي اعتبره علي الشهري الرئيس التنفيذي لشركة "المزيني العقارية" واقعياً حيث بدأت منتجات كثيرة تطرح وفقاً لهذا النطاق السعري.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن ما تصبو إليه الإسكان قد تم تحقيقه في الفترة الماضية.

وأضاف أن #برنامج سكني جمع جميع المستفيدين والفائدة منه تمويل المطور بأموال البنوك التي وافقت على المستحق، كما أنه يفضي إلى توفير مساكن بأسعار منخفضة.

ولفت إلى أن التمويل شكل حجر عثرة أمام التطوير العقاري في المملكة في السابق، حيث كان تمويل المشاريع يتم عن طريق المساهمات العقارية من قبل المستثمرين، أما الآن أصبحت العملية تتم بالبيع على الخارطة، ما يعطي تمويلاً جيداً للمشروع، وفرصة لتكون الأسعار في متناول الجميع، مشيراً إلى أن مستحقي الدعم هم أكبر المستفيدين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "المزيني العقارية" إن لجنة البيع على الخارطة وضعت 3 سنوات كمهلة لتنفيذ المشاريع الإسكانية، قابلة للتمديد 180 يوماً، بعدها تفرض شروط جزائية بـ5% من قيمة المنتج في السنة الأولى كأجرة المثل، ومن ثم تفرض الضريبة حسب قيمة الإيجار، مما يضمن حقوق المواطنين.