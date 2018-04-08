السعودية تعد متطلبات إدراج السندات والصكوك التابعة للشركات

أعلن خالد الحصان المدير التنفيذي لـ #سوق_الأسهم_السعودية #تداول أن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، والتي جرى بدء تداولها بالسوق الثانوية اليوم "متاح لجميع فئات وشرائح المستثمرين في الأسهم من مؤسسات وأفراد محليين أو أجانب" واصفا خطوة الإدراج بأنها من "أهم الخطوات لتطوير السوق السعودية، وتطوير منحنى أسعار لإدراج أدوات الدين من الشركات في المستقبل".

وأكد الحصان في مقابلة مع "العربية" على هامش المؤتمر الذي انعقد عقب إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق السعودي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 204 مليارات ريال، أن "أي شخص لديه محفظة لديه الحق الاستثمار في أدوات الديون".

وأشار إلى "أهمية الإدراج في إيجاد أول مؤشر محلي لأسواق السندات والصكوك" معتبراً أن وجود سوق للديون، سيعطي مؤشرا ومحفزا لإدراجات الشركات في المستقبل، كما أنها تعطي شفافية عالية حول حجم سوق الديون في الاقتصاد الوطني، و"سنعمل على وجود محفزات رئيسية لوجود السيولة اللازمة لسوق الديون".