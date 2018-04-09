أبعاد اقتصادية مهمة لزيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا

أكد #مجلس_الأعمال_السعودي_الفرنسي بمجلس الغرف السعودية أهمية الأبعاد الاقتصادية لزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى #فرنسا لافتاً إلى أنها ستعزز من خلال التفاهمات والاتفاقيات التجارية المتوقع إبرامها، جهود المملكة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات رؤية 2030 وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للسوق السعودي.

وأعلن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بالتزامن مع الزيارة عقد اجتماعه بالعاصمة الفرنسية #باريس بمشاركة أصحاب الأعمال السعوديين والفرنسيين، وذلك لمناقشة أوجه التعاون في مختلف المجالات وبخاصة البيئة والمياه والزراعة، والمواصلات والبنية التحتية، والابتكار وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة الاستثمار في المملكة وفرنسا وما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين.