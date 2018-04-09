لماذا تتوقع شركة "إكسترا" السعودية نمواً قوياً في مبيعاتها؟

توقع محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات #إكسترا نموا كبيرا في مبيعات الشركة خلال فترة شهر رمضان، وخلال فترة مباريات كأس العالم، للعام الحالي، والتي تعتبر فترة تشهد نموا في الطلب على منتجات وخدمات الشركة.

وأشار جلال في مقابلة مع "العربية" إلى استهداف الشركة نسبة سعودة الوظائف بمعدل 100%، مؤكدا ان الخطوات التطويرية في الشركة تستهدف توفير البضائع للمستهلك وتأمين الطريقة الأفضل له للدفع.

كما قال إن التخطيط المسبق لمواسم البيع، يعطي شركة إكسترا ميزة نسبية في التعامل مع متطلبات السوق والمستهلكين والتعامل بمرونة مع المتغيرات، موضحا أن نسبة النمو في المبيعات المتوقعة ستكون بنسبة تزيد على 10%.

وحققت الشركة المتحدة للإلكترونيات #إكسترا ارتفاعاً في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، بـ66% إلى 21.6 مليون ريال، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي سجلت فيه أرباحاً بـ13 مليون ريال.