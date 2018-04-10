الإمارات تركز استثماراتها الخارجية في أميركا ومصر والهند

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر، تفيد بتراجع بقيمة 300 مليار دولار على مستوى العالم بالمقارنة بين عامي 2016 و2017، وهذا يدعو الدول إلى تهيئة بيئة جذب الاستثمارات الخارجية، عبر خلق المناخ الجاذب والملائم لها.

وأشار المنصوري في مقابلة مع "العربية" على هامش ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعقد في دبي، بمشاركة أكثر من 140 دولة و40 وزيرا، إلى سعي دولة الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة فرص العمل وتنويع الاقتصاد.

وأوضح أن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2017 جاء نتيجة الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وبين المنصوري أن الاستثمارات الخارجية للإمارات تتركز في أميركا الشمالية ومصر والهند، موضحا أن الأسواق الواعدة للاستثمارات الإماراتية هي الصين وإفريقيا.