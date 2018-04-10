السعودية: "إي دي إف" تنافس في مشاريع الطاقة المتجددة

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن #أرامكو مورد رئيسي لمعامل التكرير في #فرنسا، وتوفر الوقود المستخم في النقل وقطاعات أخرى، وقد تم توقيع عقد جديد بين "أرامكو" و #توتال الفرنسية لزيادة كميات تصدير النفط الخام إلى فرنسا وإمداد شبكة "توتال" العالمية.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن شركتي "توتال" و"إي دي إف" الفرنسيتين رائدتان في مجالي الطاقة والطاقة المتجددة، ولدى المملكة خطة طموحة لإدخال #الطاقة_المتجددة كمشروع الطاقة الشمسية السعودي.

وأضاف أن "إي دي إف" تنافس لتزويد الممكلة بأول محطات لإنتاج الطاقة النووية، حيث سيتم الإعلان خلال الأشهر المقبلة عن 3 شركات تدخل المرحلة القادمة من التنافس، وهي تنافس أيضاً في مجال طاقة الرياح بالمملكة إذ من المتوقع أن تفتح العروض خلال الأسبوعين القادمين، وسبق للشركة الفرنسية أن نافست على أول مناقصة للطاقة الشمسية التي ذهبت إلى شركة "أكوا باور" السعودية.