"بي سي" العقارية: متفائلون بمبيعات "اليكس وست"

أعلنت شركة "بي سي" للتطوير العقاري اعتزامها التوسع في مشروع "اليكس وست"، من خلال طرح مراحل جديدة واعدة قريباً، والتي ستكون محل جذب للمصريين والعرب، وذلك باستثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه.

جاءت تصريحات الشركة خلال مشاركتها في فاعليات "معرض عقارات مصر- EPS" الذي يُقام في دبي.

وقال هشام أكرم العضو المنتدب لشركة "بي سي" للتطوير العقاري إن "المؤشرات الأولية إيجابية ونتوقع أن يكون هناك إقبال جيد في الافتتاح ومتفائلون بالمبيعات".

وأوضح أن "اليكس وست" يعد المشروع المتكامل الوحيد المقام في الإسكندرية، حيث يمنح جودة حياة مختلفة غير متوفرة في المدينة.