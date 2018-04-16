ساما تستعد لإعلان مبادرة وطنية للتقنيات المالية بالسعودية

أكد زياد اليوسف مدير عام الإدارة العامة لنظم المدفوعات في #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي (ساما) أن عمليات الدفع الإلكتروني الرقمية، عبر خدمة "مدى-أثير" قفزت بنسبة 275% خلال 3 شهور للربع الأول من العام الحالي 2018، وتعد "مدى-أثير" إحدى خدمات #مدى المضافة والتي تتيح لحامل بطاقة مدى المصرفية القيام بعملية الدفع بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ جهاز نقاط البيع.

وقال اليوسف في مقابلة مع "العربية" إن مؤسسة النقد تركز على إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية للمدفوعات على مستوى المملكة، بجانب التعاون مع الجهات الدولية والشركات العالمية، من أجل توفير هذه الخدمات للزائرين للسعودية، ولتوفير احتياجات السوق السعودية بوصفها سوقاً منفتحة وفيه معاملات تجارية ودفع إلكتروني مع مختلف الشركات بالعالم، كاشفا أن المؤسسة ستعلن عن مبادرة وطنية كبرى بهدف تنمية قطاع التقنيات المالية خلال الأسبوعين المقبلين.