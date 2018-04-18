لماذا قبلت بعض بنوك السعودية تسويات ديون "القصيبي"؟

فسر محلل أسواق المال، مقبل السلمي، موافقة بنكين سعوديين على الانضمام إلى عملية التسوية للديون مع شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بأنها تأتي على خلفية إقرار قانون الإفلاس بالمملكة، مشيرا في مقابلة مع "العربية" إلى أن كثيرا من البنوك تنظر لديون "القصيبي" على أنها ديون معدومة. وكان الرئيس التنفيذي لشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، قال إن بنكين مرتبطين بالسعودية أصبحا أول مصرفين لهما صلات بالمملكة يوقعان على خطة لتسوية الدين مع شركته، وهو ما يمهد الطريق أمام المجموعة العملاقة للمضي قدماً في صفقة لتسوية ديون بمليارات الدولارات مع دائنين.