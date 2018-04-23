البحرين: 15 فندقا قيد الإنشاء باستثمارات تفوق 10 مليارات دولار

قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، إن قطاع السياحة في البحرين أظهر أرقاما إيجابية قوية، تمثلت في نمو أعداد السياح إلى 3.1 مليون سائح بالربع الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها بنسبة 11.4% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشار رئيس هيئة البحرين للسياحة في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض سوق السفر العربي 2018 في دبي، إلى زيادة معدل الإقامة للسائح في البحرين من 2.8 ليالي إلى 3.1 ليالي سياحية واصفا هذه الأرقام بأنها تعني أن السياحة في البحرين أصبحت أكثر من عطلة نهاية الأسبوع.

وكشف عن زيادة في مجموع الانفاق السياحي في البحرين بنسبة 30% بإنفاق إجمالي يبلغ 449 مليون دينار بحريني، موضحا أن الأٌقام تكشف مؤشرات نمو مهمة في القطاع السياحي.

وقال إن مملكة البحرين نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج الاجمالي المحلي من 3.5% إلى 6.9% من الناتج المحلي غير النفطي وهي نسبة أعلى من المسجلة في دول المنطقة.

وأشار إلى وجود مشاريع عدة لبناء 15 فندقا قيد الآنشاء باستثمارات تفوق 10 مليارات دولار، بجانب مشاريع توسعة في مطار البحرين الدولي، والتوسع بعدد طائرات ورحلات الناقل الوطني "طيران الخليج".

كما تحدث رئيس هيئة البحرين للسياحة عن مشروع إقامة مركز معارض جديد، سكون الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة وسيبدأ تشييد البناء فيه نهاية عام 2018 وهناك مشاريع لتطوير السواحل في مملكة البحرين.