ارتفاع مستويات التقييم للأسهم المدرجة بسوق السعودية.. لماذا؟

أكد محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات، في مقابلة مع "العربية" أن من الطبيعي ارتفاع مستويات التقييم للأسهم في سوق السعودية، بناء على التفاؤل بترقية السوق على مؤشرات الأسواق الناشئة وكان من الطبيعي أن نرى تدفقات وضخ الأموال من المستثمرين المحليين والأجانب، وهذا يرفع التقييم لأسعار الأسهم في سوق السعودية، بجانب تسجيل بعض الشركات البتروكيماوية قفزات كبيرة في أرباحها.

