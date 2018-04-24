تعرف على إصدارات الصكوك السعودية

أبريل 2017

صكوك دولية

إصدار 9 مليار دولار

طلبات 33 مليار دولار

تغطية 366%

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يوليو2017

صكوك محلية

(الطرح الأول)



إصدار 17 مليار ريال

طلبات 51 مليار ريال

تغطية 300%

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أغسطس 2017

صكوك محلية

(الطرح الثاني)

إصدار 13 مليار ريال

طلبات 38 مليار ريال

تغطية 295%

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سبتمبر 2017

صكوك محلية

(الطرح الثالث)

إصدار 7 مليار ريال

طلبات 24 مليار ريال

تغطية 350%

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أكتوبر 2017

صكوك محلية

(الطرح الرابع)

إجمالي: 21.5 مليار ريال

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الإضافة الأولى على الطرح الرابع

إصدار 6.7 مليار ريال

طلبات 19,8 مليار ريال

التغطية 296%

الإضافة الثانية على الطرح الرابع

إصدار 4.8 مليار ريال

طلبات 10.3 مليار ريال

التغطية 216%

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الطرح الخامس

يناير 2018

إصدار 5.85 مليار ريال

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فبراير 2018

الإضافة الأولى على الطرح الخامس

إصدار 7.2 مليار ريال

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مارس 2018

الإضافة الثانية على الطرح الخامس

إصدار 4.85 مليار ريال

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أبريل 2018

صكوك محلية

(الطرح السادس)

5 مليار ريال