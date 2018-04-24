تعرف على إصدارات الصكوك السعودية

أبريل 2017
صكوك دولية
إصدار 9 مليار دولار
طلبات 33 مليار دولار
تغطية 366%
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يوليو2017
صكوك محلية
(الطرح الأول)
إصدار 17 مليار ريال
طلبات 51 مليار ريال
تغطية 300%
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أغسطس 2017
صكوك محلية
(الطرح الثاني)
إصدار 13 مليار ريال
طلبات 38 مليار ريال
تغطية 295%
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سبتمبر 2017
صكوك محلية
(الطرح الثالث)
إصدار 7 مليار ريال
طلبات 24 مليار ريال
تغطية 350%
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أكتوبر 2017
صكوك محلية
(الطرح الرابع)
إجمالي: 21.5 مليار ريال
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الإضافة الأولى على الطرح الرابع
إصدار 6.7 مليار ريال
طلبات 19,8 مليار ريال
التغطية 296%
الإضافة الثانية على الطرح الرابع
إصدار 4.8 مليار ريال
طلبات 10.3 مليار ريال
التغطية 216%
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الطرح الخامس
يناير 2018
إصدار 5.85 مليار ريال
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فبراير 2018
الإضافة الأولى على الطرح الخامس
إصدار 7.2 مليار ريال
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مارس 2018
الإضافة الثانية على الطرح الخامس
إصدار 4.85 مليار ريال
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أبريل 2018
صكوك محلية
(الطرح السادس)
5 مليار ريال