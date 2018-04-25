تعرف على تاريخ تحول المؤسسات العامة للتخصيص بالسعودية

تاريخ التخصيص بالسعودية
- سابك:
تأسست عام 1976
طرح 30% من الأسهم للاكتتاب 1986
- الشركة السعودية للكهرباء:
تأسست عام 2000 عبر اندماج شركات الكهرباء في المحافظات
طرح السهم للاكتتاب عام 2002
- مصرف الإنماء:
تأسس عام 2006
طرح أسهمه للاكتتاب عام 2008
- معادن:
تأسست عام 1997
طرح أسهمها للاكتتاب 2008
- التعاونية:
تاسست عام 1985
طرح أسهمها للاكتتاب 2005
- شركة الاتصالات السعودية:
تحويـل قطـاع البـرق والهاتـف إلــى شــركة الاتصالات الســعودية 2002
طرح 30% من الشركة للاكتتاب العام 2003
-البنك الأهلي:
تأسس عام 1953
طرح 500 مليون سهم مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة للاكتتاب 2014