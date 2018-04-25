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تعرف على تاريخ تحول المؤسسات العامة للتخصيص بالسعودية

المصدر: العربية.نت
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تاريخ التخصيص بالسعودية
- سابك:

تأسست عام 1976

طرح 30% من الأسهم للاكتتاب 1986

- الشركة السعودية للكهرباء:

تأسست عام 2000 عبر اندماج شركات الكهرباء في المحافظات

طرح السهم للاكتتاب عام 2002

- مصرف الإنماء:

تأسس عام 2006

طرح أسهمه للاكتتاب عام 2008

- معادن:

تأسست عام 1997

طرح أسهمها للاكتتاب 2008

- التعاونية:

تاسست عام 1985

طرح أسهمها للاكتتاب 2005

- شركة الاتصالات السعودية:

تحويـل قطـاع البـرق والهاتـف إلــى شــركة الاتصالات الســعودية 2002

طرح 30% من الشركة للاكتتاب العام 2003

-البنك الأهلي:

تأسس عام 1953

طرح 500 مليون سهم مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة للاكتتاب 2014

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