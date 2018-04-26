أرباح "دو" قبل رسوم حق الامتياز تتجاوز المليار درهم

تجاوزت أرباح شركة #دو الإماراتية قبل رسوم حق الامتياز مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يشكل نمواً بنحو 17% عن الفصل المماثل من العام الماضي.

وبلغت رسوم حق الامتياز للفصل الأول من هذه السنة 540 مليونا و600 ألف درهم، بزيادة بـ11% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" في مقابلة مع "العربية"، إن عائدات الشركة الفصلية زادت بـ 5.2% بعد نمو يفوق 6% تأتى من خدمات الخط الثابت.

وأشار إلى أن برنامج ترشيد الإنفاق وزيادة الكفاءة التشغيلية الذي أطلقته "دو" منذ عامين بدأ يعطي نتائجه. وقد أدى ذلك إلى زيادة في صافي الأرباح تصل إلى 7.9%، مقارنة بالعام الماضي، بعد خصم حقوق الامتياز.

وأضاف أن "دو" قامت في الربع الأول بعملية حسابية استثنائية حيث تم ارتجاع بعض الرسوم المدفوعة لهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات.

وبخصوص أوضاع السوق في الوقت الراهن، لفت الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" إلى أن شركات الاتصالات تعد نبضاً للوضع الاقتصادي العام الذي يتحسن حيث بدأنا نرى سيولة أكثر، مشيراً إلى أن عائدات الشركة لا تقتصر على خدمات الاتصالات، بل تقديم حلول متكاملة للبيانات والأمن الإلكتروني، وهذا القطاع يشهد نمواً أكثر بكثير من قطاع الاتصالات الذي بات يشهد نوعاً من الاشباع.