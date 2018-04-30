الأهلي كابيتال: نمو قطاع البتروكيماويات 25% في 2018

حافظت شركة "الأهلي كابيتال" على نظرتها الإيجابية لقطاع البتروكيماويات في #السعودية، على خلفية ارتفاع #أسعار_النفط، متوقعة نمو القطاع بنسبة 25% على أساس سنوي هذا العام.

وذكر إياد غلام، محلل أبحاث الأسهم في "الأهلي كابيتال" في مقابلة مع "العربية"، عدداً من العوامل التي ستساهم في تحسين أداء القطاع، وتحقيق ربحية أعلى، منها ارتفاع أسعار النفط بشكل رئيسي، حيث يساعد في تحقيق ارتفاعات في أسعار المنتجات، إضافة إلى عوامل أخرى تؤثر على الطلب، مثل التشريعات البيئية الجديدة المعلنة في الصين، والتي حدت من إنتاج المصانع المسببة للتلوث، مما سيخفف العرض ويدفع للاستيراد من خارج الصين.

فضلا عن ذلك، سيدعم توقيف استيراد النفايات البلاستيكية في الصين والتي كانت تستخدم في إعادة إنتاج منتجات بلاستيكية، الطلب من الشركات الأجنبية ومن ضمنها السعودية. إلى جانب التوترات التجارية بين أميركا والصين التي سيؤثر على طرق البيع وأسعار المنتجات في الفترة القادمة.