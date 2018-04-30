ساما" تطلق مبادرة "فنتك" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلقت مؤسسة #النقد_العربي_السعودي "ساما" مبادرة "فنتك السعودية"، وذلك بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد المحلي إلى جانب توليد فرص العمل، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتقوم المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف من بينها، إطلاق النسخة الأولى من منظومة التقنيات المالية في السعودية، وتثقيف الأفراد لتطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال التقنيات المالية.

وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، خلال رعايته إطلاق المبادرة، أنه على الرغم من أن أجهزة الصراف الآلي، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال، كلها منتجات تستخدم فيها التقنية المالية، إلا أننا نشهد اليوم تقدماً ملموساً في مجال " #الفنتك " استناداً إلى النمو في استخدام البيانات الكبيرة، والهواتف الذكية، والرغبة المتزايدة لدى المستهلكين في الحصول على خدمات مالية تتناسب مع تطلعاتهم الشخصية.

يضاف إلى ذلك ما نشهده من ظهور اتجاهات تقنية جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين Blockchain، ما سيؤدي إلى تحولٍ مُهِمًّ في تقديم الخدمات المالية.

وبيَّن أن المملكة تعيش الآن تطورات هيكلية مهمة تضمنتها رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة أنموذجاً رائداً على كافة الأصعدة التي منها المجال الاقتصادي والمالي من خلال الاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتوطين الوظائف.

ولذلك سيكون للقطاع المالي دورٌ مُهِمُّ في مساندة مشاريع وبرامج الأهداف الاقتصادية والمالية للرؤية، وهذا يتطلب التطوير المستمر للخدمات المصرفية والمالية لتواكب مسار نمو التنمية في القطاعات الاقتصادية الأخرى.