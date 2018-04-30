سي آي كابيتال: دخول صناديق استثمار أجنبية مرموقة في الطرح

بدأ اليوم التداول على أسهم مجموعة #سي_آي_كابيتال بسعر 7.70 جنيه للسهم دون التقيد بالحدود السعرية، في#بورصة_مصر.

ووصف محمود عطالله الرئيس التنفيذي لـ"سي آي كابيتال"، في مقابلة مع "العربية"، بدء التداول باليوم المهم في تاريخ الشركة، مشيراً إلى أن توقيت وحجم الطرح كان موضع دراسة في الفترة الماضية للوصول إلى مستوى تقبله السوق.

وأضاف أنه إلى جانب حجم التغطية من اللافت نوعية المستثمرين الجدد، إذ من بينهم صناديق استثمار أجنبية تتمتع بسمعة كبيرة.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ"سي آي كابيتال" أن تغطية الكمية المطلوبة تمت بـ6 مرات في الطرح الخاص وبـ29.5 مرة في العام، لكن كشركة مصدرة "قررنا ألا نلجأ إلى الحد الأعلى وأخذنا أقل من متوسط القيمة العادلة وهو ما تم تطبيقه".