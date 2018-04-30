هل "بنك القاهرة" جاهز للطرح في بورصة مصر؟

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة #بنك_القاهرة إن طرح البنك في البورصة سيكون عبر بيع حصة من خلال المالك الرئيسي وزيادة رأس المال.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن "عملية الطرح أمر متروك للمالك والبنك المركزي ووزارة المالية، وسنكون جاهزين فور اتخاذ القرار حول التوقيتات".

ولفت أيضاً إلى أنهم يعملون مع بنوك استثمار منذ فترة تحضيراً للطرح.

وحول استراتيجية البنك، قال فايد إنها وضعت على أساس الشمول المالي كأولوية، وتوسيع قاعدة التعامل، ولعب دور أكبر في الوساطة المالية من خلال تقديم منتجات متنوعة للعملاء والتوسع في عملية التوظيف".