20 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية

قال جمال نجم، نائب محافظ #البنك_المركزي_المصري، إن حجم التنازلات عن #الدولار في الجهاز المصرفي منذ التعويم بلغت 79 مليار دولار، ولا تندرج ضمنها التدفقات الحكومية من كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تقدر بـ20 مليار دولار، مشيراً إلى أن سعر الفائدة مازال جذاباً، وثمة فرق كبير بين أسعار الفائدة على الدولار والجنيه المصري.

وعن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لـ #مصر، قال نائب محافظ البنك المركزي إنها عملية روتينية للمراجعة ورؤية مستويات تنفيذ الاتفاقات، حيث قمنا بتنفيذ العديد مما اتفقنا عليه وهناك أمور حققنا فيها تقدماً كبيراً.