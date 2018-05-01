إعمار العقارية تنمو بإيراداتها 37% لـ 5.6 مليار درهم

جاءت أرباح شركة #إعمار_العقارية الإماراتية متماشية مع متوسط توقعات المحللين بتحقيق صافي ربح بقيمة 1.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتشكل هذه الأرباح ارتفاعاً نسبته 8.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويأتي الارتفاع على خلفية نمو الإيرادات 37% إلى 5.6 مليار درهم، الذي بدوره جاء إثر نمو الأعمال الإنشائية، ونمو قطاعي مراكز التسوق والضيافة.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية، إن الأرباح الجيدة لم تكن كافية لتغيير الاتجاهات الحالية على سعر سهم #إعمار الذي يتداول بمكرر ربحية أقل من 7 مرات وهو أقل عن المستوى في السوق.

وأشار ياسين في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية النتائج التي تشير إلى توقعات بتحقيق ربح سنوي يبلغ 6 مليارات درهم، مؤكدا أن سهم #إعمار تأثر كما غيره بتراجع السيولة في أسواق الأسهم الإماراتية في الفترة الأخيرة.

كما أشار إلى أهمية هذه الأرباح الإيجابية، بعد حالة من قلق المساهمين، بسبب الامتناع عن توزيعات الأرباح في فترات سابقة، ومخاوف من تباطؤ قطاع العقار في دبي، لكنه أكد أن هذه البيانات تثبت الأداء الإيجابي للشركة.