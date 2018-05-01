هل يسجل 2018 أكبر قيمة استحواذات واندماجات بالعالم؟

أظهر الربع الأول من العام الجاري نشاطا واضحا في عمليات الاندماج والاستحواذ قد تضعه في الصدارة بعد عام قياسي في 2017.

وشهدت صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية أقوى بداية لها في الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمتها الإجمالية تريليون ومئتي مليار دولار.

جاء ذلك بدعم من الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة والنمو الاقتصادي الأسرع في أوروبا، ما شجع الكثير من الشركات للبحث عن فرص التوسع وزيادة قوتها التنافسية.

وزادت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية 67% في الربع الأول من العام الجاري على الرغم من تراجع عدد الصفقات 10% وهو ما يشير الى زيادة في قيم الصفقة الواحدة.

وقد نما عدد صفقات عمليات الاندماج والاستحواذ 67% خلال الربع الأول في الولايات المتحدة و100% في أوروبا و11% في آسيا.