"إشراق ليفينغ"..أول تعاون مع شركة أجنبية في الرياض

أشار روبيرت هوفمان، الرئيسي التنفيذي لشركة Hovnanian Homes، إلى أن دخول المطورين العقاريين العالمين إلى سوق الإسكان السعودية سيجلب العديد من تقنيات البناء الحديثة، بالإضافة إلى تصاميم جيدة تم تطبيقها في الخارج.

وقال في لقاء مع "العربية": "نحن نعمل مع وزارة الإسكان منذ عامين, التعاون بيننا رائع وهو منفتح جدا، فالطرفان يتعلمان من هذه التجربة. أنا أؤيد قرار وزارة الإسكان بالاستعانة بالمطورين المحليين والعالميين, ونحن نتطلع إلى المشروع الجديد إشراق ليفينغ فهو أول مشروع يتم فيه التعاون مع شركة أجنبية في مدينة الرياض".