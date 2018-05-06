شركة مصرية تستثمر 510 ملايين جنيه بالمباني التاريخية

قال كريم الشافعي رئيس شركة الاسماعيلية للاستثمار العقاري، إن الشركة قامت بشراء 23 عقاراً تاريخياً في مصر، بقيمة 310 مليون جنيه، ستعمل على تطويرها بقيمة 200 مليون جنيه، في فترة السنتين المقبلتين.

وأشار الشافعي بمقابلة مع "العربية" إلى سعي الشركة الأولى من نوعها، للعمل على إدراج أسهمها بعد عامين، في سوق الأسهم المصرية، من أجل توفير التمويل اللازم، معتبراً أن هذه طموحات الإدراج تأتي في سياق طبيعة نشاط الشركة الذي يتطلب تمويلاً كافياً للاستحواذ على عقارات تاريخية.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة، تتمثل في صعوبة شراء العقارات في المناطق المأهولة، ولها تاريخ طويل وتواجه مشاكل بالملكيات المتوارثة عبر ثلاث أو أربع أجيال من الورثة للعقارات.