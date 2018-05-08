أبرز التفاصيل بميزانية السعودية للربع الأول 2018

تواصل #الإيرادات_غير_النفطية ارتفاعها في السعودية، حيث نمت 63% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي لتتجاوز 52 مليارا و316 مليون ريال.

وتؤكد أرقام ميزانية السعودية للربع الأول 2018 سير العمل وفق أهداف رؤية 2030 بتنويع مصادر #إيرادات_المملكة بعيداً عن النفط.

أما #الإيرادات_النفطية، فارتفعت بـ2% إلى نحو 114 مليار ريال، وقفزت إيرادات الحكومة السعودية في الربع الأول بـ15% إلى 166 مليار ريال.

وفي المقابل، ارتفعت مصروفات الحكومة الفصلية بـ18% إلى 200 مليار ريال ونصف المليار ريال.