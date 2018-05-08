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أرقام ميزانية الدولة تعزز التفاؤل بأداء الأسهم السعودية

المصدر: العربية.نت
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توقع حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات، في مقابة مع "العربية" أن تستفيد سوق الأسهم السعودية، من الأرقام المتفائلة في ميزانية السعودية، وبخاصة في مرحلة الربع الثاني من العام الحالي، مع تزايد إرتفاع الإيرادات البترولية وغير البترولية.

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