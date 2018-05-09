طيران الإمارات: نراقب أسعار الوقود بعد التطورات الأخيرة

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة #طيران_الإمارات في مقابلة مع "العربية"، إن من بين العوامل التي دعمت أرباح الشركة السنوية، زيادة الطلب على بعض المحطات ومبادرات الشركة لتقليص عمليات الإنفاق، إلى جانب ارتفاع العملات المنافسة للدولار.

وعن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على قطاع الطيران، وتداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، قال رئيس مجلس إدارة "طيران الإمارات" إن الشركة مشغلة إلى إيران، وتقوم حالياً بمراقبة تحركات أسعار الوقود على خلفية التطورات الأخيرة.

وأضاف: "نحن لا نتحكم في التطورات الجيوسياسية لكننا نتخذ إجراءات احترازية وحلولاً بديلة".