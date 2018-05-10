متى يقدم "بنك إنجلترا" على رفع أسعار الفائدة؟

أبقى #بنك_إنجلترا المجال مفتوحاً لرفع الفائدة على الرغم من تثبيتها، فيما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لهذا العام من 1.8% الى 1.4%.

وقال أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة "انترماركت استراتيجي"، في مقابلة مع "العربية"، إن احتمالات رفع الفائدة في شهر أغسطس المقبل، هبطت من 57% إلى 43% بعد مراجعة توقعات التضخم والنمو.

وأشار إلى أن عدم اليقين في ظل مفاوضات #البريكست، أدى إلى زخم في الاقتصاد أقل بـ50% مما كان عليه الوضع قبل خروج #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد على ضرورة استخدام قوة الإسترليني للتحكم بالتضخم، وليس سياسة أسعار الفائدة.