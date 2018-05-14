بنوك السعودية.. 5% أعلى نسبة مخصصات من حقوق المساهمين

أكد وليد بن غيث عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أهمية المخصصات المحتجزة من أرباح البنوك السعودية، بأنها تشكل عامل يحد من التقلبات في النتائج البنكية، وتحقق الهدف من توزيع عبء القروض المتعثرة على فترات مختلفة، موضحا في مقابلة مع "العربية" أن نسبة هذه المخصصات إلى حقوق المساهمين تتراوح بين 0.5% و5.25%.

