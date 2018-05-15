السعودية.. إطلاق 21 ألف منتج سكني جديد للمواطنين

أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الخامسة من برنامج "سكني" للعام الحالي، والتي تضمنت نحو 21 ألف منتج سكني، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى نحو 105 آلاف خياراً سكنياً وتمويلياً.

واختارت وزارة الإسكان مدينة جدة للإعلان عن الدفعة الخامسة من برنامج سكني لهذا العام، في إشارة إلى الاهتمام الذي تحظى به منطقة مكة المكرمة في المشاريع الإسكانية المقبلة.

وينعكس هذا الاهتمام في توقيع اتفاقيات مع 5 مطورين عقاريين لتنفيذ 4 مشاريع في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى مشروع في مدينة الجبيل.

وقال سيف السويلم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الدفعة الخامسة من برنامج سكني تشمل تخصيص 108 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء، في كل من مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، فيما تتوزع الأراضي المجانية والبالغة نحو 5200 أرض على 6 مناطق.

كما تشمل الدفعة 8300 قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية موزعة على جميع مناطق المملكة.