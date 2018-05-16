ما الذي ستضيفه تقنية "الجيل الخامس" للاتصالات ؟

أكد ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC، أن خدمة "الجيل الخامس" تعكس تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في #السعودية، بما يتوافق مع خطط التحول الرقمي، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وقال الناصر لـ"العربية"، على هامش إطلاق شبكة الجيل الخامس في السعودية، إن "الجيل الخامس من التقنيات الممكنة لتطبيقات كبيرة جدا كالتطبيقات الصناعية وإنترنت الأشياء والواقع المعزز وتقنيات بث 4K وغيرها، وسرعتها عالية تتعدى السرعات الحالية بعشرة أضعاف".

وأشار أيضاً إلى أنها تطبيقات واعدة متوقعاً أن يكون لها قبول كبير في المنطقة.

وكانت الاتصالات السعودية أطلقت هذا الأسبوع، أول مواقعها الحية لشبكة الجيل الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد اكتمال تجاربها.