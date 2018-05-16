لماذا أوصى مجلس إدارة "العقارية" بمضاعفة رأس المال؟

أوصى مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية أخيراً بزيادة رأسمال الشركة بواقع الضعف إلى 2.4 مليار ريال، وذلك عن طريق منح سهم منحة لكل سهم قائم.

وأوضحت الشركة أن مصدر الأموال المستخدمة في هذه الزيادة هو 730 مليون ريال من الاحتياطيات النظامية، بالإضافة إلى 470 مليوناً من الاحتياطيات الاتفاقية.

وتهدف "العقارية" من زيادة رأس المال إلى ملاءمة رأسمال الشركة لأصولها، وذلك لمواكبة توسعاتها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

وأوضح عبدالرحمن المفضي رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية، في مقابلة مع "العربية"، أن استعمال الاحتياطيات لرفع رأس المال "إجراء معتاد قبل التوجه للمستثمرين الذين يدعمون قرار الشركة بزيادة رأسمالها".

ولفت إلى أن أداء الشركة تباطأ خلال السنوات الماضية، لكنها تخضع الآن لعمية تجديد شاملة وإعادة هيكلة، وهناك مشاريع كبيرة بدأت الشركة في تصميمها وبعضها بدأ تنفيذه.

وتابع: "لمواكبة هذا الطموح كان لابد من تقوية الشركة من الجانب المالي".