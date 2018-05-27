لماذا يتوقع محللون تحسن الاندماج والاستحواذ في المنطقة؟

قالت شركة PWC في تقرير لها، إنه على الرغم من تراجع صفقات #الاندماج و #الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية على زيادة نشاط القطاع خلال العام الجاري وأوائل العام المقبل، وذلك تزامنا مع بدء تأقلم السوق مع الواقع الجديد.

وأظهر التقرير أن حكومات المنطقة تعمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال العديد من الإصلاحات التحويلية، فالسعودية تعمل على تحديث القوانين القائمة واستحداث قوانين جديدة من أجل تنويع مصادر دخلها.

كما تتيح أجندة رقمنة الخدمات الحكومية بحلول عام 2021 في الإمارات، فرصا لعمليات #الاندماج_والاستحواذ.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، توقع شريك في PWC الشرق الأوسط عماد مطر، تزايد عدد الاندماجات والاستحواذات في المنطقة خلال العام الحالي عن مثيلتها قبل نحو سنة.

وأضاف مطر "عد الاندماجات المحتملة تصل إلى 10 اندماجات هذه العام، مقارنة مع اندماج أو اثتنين فقط خلال العام الماضي".

وأوضح أنه توجد فجوة بين البائع والشاري، وحاليا وشيئا فشيئا تضيق هذه الفجوة، حيث أدرك الجميع أنه ليس بالإمكان حاليا العودة إلى مستويات 2011 و2014، حيث كانت أسعار النفط مرتفعة وفي تصاعد مستمر.

ولفت مطر إلى أن المستثمر يهمه أمرين العوائد والسيولة، والسوق #السعودية فيها سيولة، كما يفكر في العوائد والتي يتم مقارنتها مع العوائد في أسواق أخرى.

وقال مطر "المستثمرون حالية لديهم حساسية لضخ استثمارات في الشرق الأوسط".