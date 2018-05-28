80 دولاراً للبرميل ذروة التوقعات لأسعار النفط 

أكد محمد الشطي الخبير النفطي، أن العوامل الجيوسياسية تخلق مخاوف بشأن الإمدادات، لتبقى الأسعار متذبذبة حتى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في يونيو المقبل، موضحاً بمقابلة مع "العربية" أن ذروة التوقعات تصل إلى 80 دولارا لبرميل خام برنت.

وتراجعت #أسعار_النفط اليوم الاثنين، لتواصل الانخفاض الكبير الذي سجلته يوم الجمعة، في الوقت الذي تقول فيه السعودية وروسيا إنهما قد تزيدان الإمدادات في حين لا تظهر أي مؤشرات على انحسار نمو الإنتاج الأميركي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج #برنت 75.09 دولار للبرميل بانخفاض 1.35 دولار أو ما يعادل 1.8% بالمقارنة مع الإغلاق السابق. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.22 دولار للبرميل بانخفاض 1.66 دولار أو 2.5%. وانخفض العقدان 6.4% و9.1% على الترتيب من مستوى الذروة الذي لامساه في وقت سابق من الشهر الجاري. وفي الصين، تراجعت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام 4.8% إلى 457.7 يوان (71.64 دولار) للبرميل.