كيف تستفيد الحكومة المصرية من حصيلة بيع حصتها بالشركات؟

أكد هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن بيع أسهم من حصة الحكومة في الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية، تقدر بقيمة 2 مليار جنيه.

ووصف توفيق في مقابلة مع "العربية" قيمة الأسهم المطروحة بأنها ليست كبيرة وربما تشكل مصروفات الحكومة في أقل من يوم، لكنه اعتبر الخطوة تعطي إشارة بأن الحكومة بدأت برنامجها للخصخصة.

وأشار إلى أهمية استخدام حصيلة بيع الحصص الحكومية، في ضخ أموال برأسمال شركات أخرى، وهذه خطوة أفضل من البيع لأجل البيع، محذراً من استخدام حصيلة البيع في مصروفات جارية.