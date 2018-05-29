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أسعار الذهب تبدي قدرة كبير على التماسك أمام قوة الدولار

المصدر: العربية.نت
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توقع رجب حامد الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، في مقابلة مع "العربية" أن يتماسك الذهب فوق مستويات مرتفعة، موضحا أن مستوى 1300 دولاراً للأونصة، لم يزل هو الأدنى، كما أن قوة الدولار لم تؤثر على الذهب بشكل محير للمحللين في الأسواق.

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