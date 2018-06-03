مصر.. الإصلاحات الاقتصادية تعزز إصدار السندات الدولية

أكد محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي فى المجموعة المالية هيرمس، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت مصر من الاقتراض بمرونة أكبر عبر السندات الدولية منذ عام 2017، موضحا أن مصر سيكون بمقدروها المواصلة في الاقتراض عبر السندات في ضوء مواصلة الإصلاحات، كما أن جميع السندات المصرية منذ العام 2017 كانت بتراجع للفوائد ومعاكسة للاتجاه العالمي، من تصاعد أسعار الفائدة.

