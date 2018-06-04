90 مليار دولار قيمة مقدرة للاحتياطي العام للكويت

انتقد جاسم السعدون، رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، الطريقة التي تطالب فيها الحكومة الكويتية من البرلمان بالسماح برفع سقف الاستدانة عبر إصدار السندات.

وطالب السعدون في مقابلة مع "العربية" بشفافية أكبر حول آليات إنفاق واستثمار تلك الأموال، التي ترغب الحكومة باقتراضها لتمويل الاحتياطي العام، أو تمويل الميزانية والعجز فيها.

وأشار إلى أصول صندوق الاحتياطي العام، البالغة وفق أحدث الأرقام 26.4 مليار دينار (90 مليار دولار) موضحا أنها تنقسم مناصفة بين أصول سائلة (نقدية) أو أصول جامدة مثل حصص في مؤسسات وبنوك تنمية.