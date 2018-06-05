بورصة مصر.. القيمة السوقية تهبط 15.5 مليار جنيه

قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن تراجع مؤشر سوق الأسهم المصرية، يعكس عدة ضغوط ولا يقتصر على تأثير زيادة قيمة ضريبة الدمغة على شراء وبيع الأسهم.

وأشار ماهر في مقابلة مع "العربية" إلى بداية التراجعات من منتصف شهر مايو الماضي، لتتواصل التراجعات بموجة تصحيحة حادة خلال أيام التداول من الشهر الحالي.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطاً حاداً وجماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات والأفراد المصريين، قابلها عمليات اقتناص للفرص من الأجانب والعرب ما أدى إلى تقليص خسائر السوق عند الإغلاق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15.5 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 912.1 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 849.9 مليون جنيه، فيما أوقفت البورصة التعامل على 26 شركة لتجاوزها نسب الهبوط المسموح بها خلال الجلسة الواحدة البالغة 5%.