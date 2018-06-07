مصر.. عائدات الرسوم الجديدة تصل إلى 8 مليارات جنيه

أقر #مجلس_النواب_المصري وبشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

والخدمات التي رفعت الدولة رسومها تشمل المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المتاجر.

وفي مقابلة مع "العربية" أوضح الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في #مصر، يتضمن إجراءات عديدة على مدار 3 سنوات، ولا بد من الالتزام بتحقيق الأهداف المرسومة في البرنامج من خلال موازنة الإيرادات مع النفقات وتقليص العجز مما يقلل الدين العام.

وأضاف أن تعظيم الإيرادات لا بد أن يتم دون إرهاق الشريحة العريضة من المواطنين المصريين.