"الدوائية" تتخارج من شركات للتركيز على النشاط الأساسي

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية " #سبيماكو_الدوائية "، بيع 2.6 مليون سهم المملوكة لها في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات " #ينساب"، المصنفة كاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وأشارت الشركة إلى أن البيع قد تم بقيمة إجمالية قدرها 194.3 مليون ريال، وبمتوسط سعر 72.64 ريال للسهم، وتحقيق أرباح من الصفقة بقيمة 167.6 مليون ريال.

وسيتم استخدام المتحصلات من عملية البيع في تمويل المشاريع القائمة للشركة.

وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية للشركة بالتركيز على الاستثمار في قطاع التصنيع الدوائي والرعاية الصحية، أكدت "سبيماكو الدوائية" استمراريتها بمراجعة استثماراتها الحالية في الأوراق المالية المتاحة للبيع ومدى الحاجة لبيع المزيد منها مستقبلا.

وقال فهد بن إبراهيم الخلف، الرئيس التنفيذي لـ"سبيماكو"، إن الشركة لديها الآن خطة للتخارج التدريجي من شركات البروكيماويات لتمويل مشاريع قائمة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية": "لدينا مشروع لإنتاج أدوية الأمراض السرطانية في مصنع القصيم، سيشكل نقلة نوعية في صناعة الأدوية في السعودية، بتكلفة تصل إلى 245 مليون ريال، إلى جانب مشاريع أخرى كبيرة في الصناعات الدوائية.