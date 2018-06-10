أسعار النفط تمنح دفعة قوية لسوق الأسهم السعودية

اعتبر وليد بن غيث عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن تحسن أسعار النفط، انعكست على مختلف قطاعات سوق الأسهم السعودية، وعلى قيم الأسهم في نهاية المطاف موضحا في مقابلة مع "العربية" أن ترقية مؤشر السوق المرتقبة من "مورغان ستانلي" بعد عيد الفطر أيضاً دعمت قوة أداء السوق بوجه عام، في جانب تحسن ربحية الشركات، وتلقي السوق دفعة من تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي عموما.

