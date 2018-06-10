صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار منذ 2012

أكد صندوق النقد الدولي، أنه سيعمل مع الحكومة الجديدة في الأردن على إتمام مراجعة برنامجه لإقراض البلاد في أقرب وقت ممكن، ولتقديم شريحة ائتمانية أخرى بقيمة 70 مليون دولار للبلاد.

وحصل الأردن على 1.2 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي منذ عام 2012، حين دخل في الاتفاقية مع صندوق النقد للحصول على الأموال مقابل تنفيذ إصلاحات.

ولم يعلّق المتحدث باسم الصندوق جيري رايس على تقرير لوكالة رويترز أفاد بأن الأردن يسعى إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات المالية التي تشكل جزءا أساسيا من خطط تعزيز المالية العامة التي أوصى بها صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام.