سوق السعودية تستهدف تعزيز استقرار أسعار الأسهم

أصدر مجلس إدارة هيئة #السوق_المالية_السعودية مسودة مشروع التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين لمدة 30 يوما.

وتنتهي مدة استطلاع مرئيات العموم في 9 يوليو المقبل.

وقال محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات، إن آليات الاستقرار السعري، تأتي قبل الإدراج المرتقب لسهم عملاق النفط أرامكو.

وأوضح العمران في مقابلة مع "العربية" أن هناك متطلبات وشروط محددة أهمها أن يكون مدير الاستقرار السعري مرخصا له كمتداول أصيل ومتعهد للتغطية.

وأشار إلى متطلبات أخرى تتعلق بالإفصاحات والمدة الزمنية والإرتفاعات الجيدة التي ستتحقق للسهم المطروح طرحاً أولياً، وهناك حدود لتحركه عند نقطة معينة.

ويهدف مشروع التعليمات إلى تنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة #الإدراج في السوق، وذلك بعد #الطرح_الأولي.

وقد نظمت التعليمات عمل مدير الاستقرار السعري وأوضحت المتطلبات الواجب توافرها فيه، إضافة إلى تنظيم الإفصاحات ذات العلاقة، ومدة الاستقرار السعري والحد الأعلى المسموح به للتخصيص الإضافي.