الإصلاحات تعزز رفع تصنيف السعودية الإئتماني مستقبلا

أكد حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات، أن تثبيت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني للسعودية، يأتي امتدادا للانطباعات الجيدة عن اقتصاد المملكة من مختلف المؤسسات المالية.

واعتبر الرقيب في مقابلة مع "العربية" أن حالة الاقتصاد السعودي تحمل محفزات لرفع التصنيف الإئتماني في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة جدا ومع إرتفاع أسعار النفط في ضوء توقعات إرتفاع الطلب العالمي على الخام.

وبسؤاله عن أداء سوق الأسهم السعودية، قال الرقيب إن قرب الترقية على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، بجانب الخطوات التطويرية في آليات التداول بالسوق خلال السنتين الأخيرة، كلها تمهد الطريق للاستثمار الأجنبي وأخذ السوق إلى المؤشرات العالمية والتوافق مع المعايير الدولية.