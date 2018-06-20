الإمارات والكويت: متفائلون باجتماع "أوبك" القادم

على هامش اجتماع اللجنة الفنية بين #أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا، والهادف لمراجعة تطورات سوق النفط العالمية، قال وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي لـ"العربية" إن الأعضاء متفائلون بالاجتماع المنتظر يوم الجمعة القادم.

وعند سؤاله عما إن كانت ثمة حاجة لتغيير اتفاق خفض الإنتاج في الاجتماع، أكد على ضرورة انتظار انعقاده.

أما وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي فقال: "هناك تفاؤل في كل ما نعمله، ومن خلال الحوار ستتجه الأمور إلى الأفضل".

من ناحية أخرى، قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي: "اتفقنا واخترنا تخفيض 1.8 مليون برميل يومياً، والآن حجم التخفيض يفوق ذلك، وهذه الزيادة ربما هي محور النقاش في الاجتماع القادم..سنسمع آراء الآخرين والسلطنة مع رأي الأغلبية".