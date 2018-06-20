ما الذي يميز MSCI عن باقي المؤشرات العالمية؟

قال محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" للاستثمارات، إن مؤشر MSCI# من أكبر المؤشرات الدولية للأسواق الناشئة من حيث حجم الصندوق الذي يصل إلى تريليون دولار، وتمثيله لأكبر المستثمرين في الولايات المتحدة، أما مؤشر #فوتسي فيمثل نسبياً المستثمرين الأوروبيين بقيمة سوقية أقل من قيمة مؤشر MSCI.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن قرار انضمام #سوق_السعودية إلى المؤشرين يعد مؤشراً على انفتاحها أمام المستثمرين حول العالم، خاصة مع ارتفاع استثمارات الأجانب غير المقيمين في الفترة الأخيرة إلى حوالي 36 مليار دولار حتى الآن، كما أنه مؤشر للثقة في اقتصاد #السعودية.

وقال أيضاً إن الانضمام إلى مؤشر MSCI يعني ضخ مزيد من السيول في سوق السعودية خلال الفترة القادمة.