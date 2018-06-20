مصر.. تداعيات قرار زيادة أسعار المحروقات تتوالى

اعتبر أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة في جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار رفع أسعار الطاقة في #مصر إجراء حتمي ولا بد منه، وأنه تأخر سنوات طويلة، مؤكداً أن السلعة لا بد أن تباع بسعرها الحقيقي.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن الأثر السلبي للقرار سيكون مؤقتاً مع مواجهة ذوي الدخل المحدود لصعوبات في ظل موجة ارتفاع الأسعار، لكن الآثار الإيجابية ستكون أكبر، مضيفاً أن القرار مفيد للاقتصاد المصري ولا بد من تحمل آثاره لفترة مؤقتة.

وقال أيضاً إن من حق المنتج رفع السعر، وإن العرض والطلب هما ما سيفرض التوازن في الأسعار في الفترة القادمة، أما الحكومة فستلعب دول منظم السوق في اتجاه مصر نحو آليات السوق الحرة.